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«Зенит» подпишет Дриусси в течение 48 часов

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Зенит, Ривер Плейт, Дриусси Себастьян, Тельо Кристиан
Сегодня, 19:42 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Питерский «Зенит» в ближайшие два дня подпишет контракт с нападающим «Ривер Плейта» Себастьяном Дриусси. Об этом сообщил агент футболиста Густаво Педросо.

«Мы с Себастьяном сейчас находимся в Буэнос-Айресе и ждем, когда „Зенит“ пришлет нам контракт. Думаю, это произойдет во вторник или в среду», - сказал агент.

Напомним, что «Зенит» также интересуется нападающим «Барселоны» Кристианом Тельо.

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