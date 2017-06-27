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«Зенит» подпишет Дриусси в течение 48 часов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Зенит, Ривер Плейт, Дриусси Себастьян, Тельо Кристиан
Сегодня, 19:42 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Питерский «Зенит» в ближайшие два дня подпишет контракт с нападающим «Ривер Плейта» Себастьяном Дриусси. Об этом сообщил агент футболиста Густаво Педросо.
«Мы с Себастьяном сейчас находимся в Буэнос-Айресе и ждем, когда „Зенит“ пришлет нам контракт. Думаю, это произойдет во вторник или в среду», - сказал агент.
Напомним, что «Зенит» также интересуется нападающим «Барселоны» Кристианом Тельо.
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Хотя мне уже эта тема не интересна,просто поражаюсь,что в каждом сообщении на обвинении в предвзятом судействе за Спартак,вы постоянно про эти пенальти лепите.
По итогам чемпионата «Зенит» занял последнее, 19 место с шестиочковым отставанием от 18 места и согласно регламенту выбыл в класс «Б», однако перед началом следующего сезона команду в честь 50-летия Октябрьской революции оставили в первой группе «А» вопреки спортивному принципу