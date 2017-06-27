«Зенит» подпишет Дриусси в течение 48 часов

Питерский «Зенит» в ближайшие два дня подпишет контракт с нападающим «Ривер Плейта» Себастьяном Дриусси. Об этом сообщил агент футболиста Густаво Педросо.

«Мы с Себастьяном сейчас находимся в Буэнос-Айресе и ждем, когда „Зенит“ пришлет нам контракт. Думаю, это произойдет во вторник или в среду», - сказал агент.

Напомним, что «Зенит» также интересуется нападающим «Барселоны» Кристианом Тельо.