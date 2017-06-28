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Полоз и Ерохин бесплатно перешли в «Зенит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Зенит, Ростов, Полоз Дмитрий, Ерохин Александр
Сегодня, 13:16 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ростова» Александра Ерохина и нападающего дончан Дмитрия Полоза. Контракты с игроками рассчитаны на 3 года. В «Зенит» футболисты переходят на правах свободных агентов.

Полоз выступал за «Ростов» с 2012 года, он провел в его составе 156 матче и забил 29 мячей, стал серебряным призером чемпионата России и победителем Кубка страны.

Ерохин в январе 2016-го присоединился к «Ростову», вместе с которым стал серебряным призером чемпионата России. 

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