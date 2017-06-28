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Полоз и Ерохин бесплатно перешли в «Зенит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Зенит, Ростов, Полоз Дмитрий, Ерохин Александр
Сегодня, 13:16 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ростова» Александра Ерохина и нападающего дончан Дмитрия Полоза. Контракты с игроками рассчитаны на 3 года. В «Зенит» футболисты переходят на правах свободных агентов.
Полоз выступал за «Ростов» с 2012 года, он провел в его составе 156 матче и забил 29 мячей, стал серебряным призером чемпионата России и победителем Кубка страны.
Ерохин в январе 2016-го присоединился к «Ростову», вместе с которым стал серебряным призером чемпионата России.
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Зенит вырастил еще двух сборников.
Зенит вырастил еще двух сборников.
Ахах, вот для чего вернули Фурсенко и Сарсанию.
Мутные схемы в обход ФФП 😞
Ахах, вот для чего вернули Фурсенко и Сарсанию.
Мутные схемы в обход ФФП 😞
Не грусти, пятачок)))И на вашей улице Максимка появится скоро))
Полоз и Ерохин все, по стопам Рязанцева и Новосельцвеа.
как интересно Полоз и Ерохин разыграли кто из них Перадас?))
Да и ребятам переходить перед домашним ЧМ зачем?
Из Ростова их таракан в сборную брал, а с скамейки Зенита в нац. команду мало кто попасть умудряется...
Лучше бы рассказал, как Спартак Кубань уничтожал - тоже конкурент Спартаку был
Хорошо ,что мой Спартак на ходу и сострижет по 6 очков с каждой из недокоманд
не просто так же искал, значит был доступ к биоматериалу.
что стоит им отбашлять Ростову n-сумму денег за досрочное расторжение контрактов с Полозем и Ерохиным.
Понятно, что эти "свободные агенты" с контрактами до 2019 года и Новосельцевы за 10 миллионов - зашквар и беспредел, открытое нарушение Fair Play.
И понятно, что это нужно для чистой отчетности по Fair Play, как и понятно, что эта махинация понятна абсолютно всем - UEFA, РФС и т.п.
Но, пока "Газпром" спонсирует ЛЧ, УЕФА и пальцем не пошевелит - дойную корову не пристреливают из-за того, что она травку не там ощипала. А насчет России говорить вообще смешно, будучи правой рукой президента страны и имея министром спорта бывшего президента "Зенита", Миллер хоть по 15 человек в каждом матче за "Зенит" может выпускать))
Лишний раз говорить о том, что у нас правит коррупция и кумовство, уже надоело.
https://youtube.com/watch?v=w_6RZyphguE
:)
Жаль только что ещё два потенциальных сборника закончили с футболом.
Новосельцев, Могилевец, Рязанцев, Соловьёв - где они теперь? :)))
Признайся, хоть немного стыдно?