Полоз и Ерохин бесплатно перешли в «Зенит»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ростова» Александра Ерохина и нападающего дончан Дмитрия Полоза. Контракты с игроками рассчитаны на 3 года. В «Зенит» футболисты переходят на правах свободных агентов.

Полоз выступал за «Ростов» с 2012 года, он провел в его составе 156 матче и забил 29 мячей, стал серебряным призером чемпионата России и победителем Кубка страны.

Ерохин в январе 2016-го присоединился к «Ростову», вместе с которым стал серебряным призером чемпионата России.