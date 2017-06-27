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Тульский «Арсенал» подпишет Торбинского
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Арсенал Т, Краснодар, Торбинский Дмитрий
Сегодня, 20:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник Дмитрий Торбинский в ближайшее время станет игроком тульского «Арсенала». Ожидается, что футболист подпишет с «Арсеналом» контракт сроком на один год.
В прошлом сезоне Торбинский выступал за «Краснодар». Всего в прошлом сезоне Торбинский принял участие в 21 матче.
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