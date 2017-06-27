Тульский «Арсенал» подпишет Торбинского

Полузащитник Дмитрий Торбинский в ближайшее время станет игроком тульского «Арсенала». Ожидается, что футболист подпишет с «Арсеналом» контракт сроком на один год.

В прошлом сезоне Торбинский выступал за «Краснодар». Всего в прошлом сезоне Торбинский принял участие в 21 матче.