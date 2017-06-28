«Крылья Советов» отдали Бато в аренду «Кайрату»

«Крылья Советов» и «Кайрат» договорились об аренде защитника самарского клуба Шелдона Бато до конца сезона-2017 в Казахстане. Переход 26-летнего игрока в «Кайрат» прокомментировал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков:

«Конечно, у Шелдона было желание помочь „Крыльям“ вернуться в Премьер-Лигу, но лимит на легионеров в ФНЛ строже. Поэтому было найдено решение, которое бы устроило всех. Желаем Шелдону Бато успехов и удачи в новой команде и благодарим за профессиональную работу!»

Напомним, недавно контракты с самарским клубом заключили защитник Георгий Зотов и полузащитник Святослав Георгиевский.