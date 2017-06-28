30
«Крылья Советов» отдали Бато в аренду «Кайрату»
Сегодня, 04:44 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Павел Молочный
«Крылья Советов» и «Кайрат» договорились об аренде защитника самарского клуба Шелдона Бато до конца сезона-2017 в Казахстане. Переход 26-летнего игрока в «Кайрат» прокомментировал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков:
«Конечно, у Шелдона было желание помочь „Крыльям“ вернуться в Премьер-Лигу, но лимит на легионеров в ФНЛ строже. Поэтому было найдено решение, которое бы устроило всех. Желаем Шелдону Бато успехов и удачи в новой команде и благодарим за профессиональную работу!»
Напомним, недавно контракты с самарским клубом заключили защитник Георгий Зотов и полузащитник Святослав Георгиевский.
Другие материалы по теме:
Вчера
19:38 Официально «Волгарь» подписал контракт с Климовым 0
19:34 Официально Жестоков перешёл в «Шинник» 2
17:19 Официально Воспитанник «Спартака» перешел в «Армавир» 42
26 июня 2017
19:44 Официально «Ростов» подписал полузащитника сборной Словении 18
16:21 Официально «Волгарь» подписал двух футболистов 3
11:11 Официально Фото Лебеденко - игрок московского «Арарата» 43
60
Или войдите через