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«Крылья Советов» отдали Бато в аренду «Кайрату»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Крылья Советов, Кайрат, Бато Шелдон
Сегодня, 04:44 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Павел Молочный

«Крылья Советов» и «Кайрат» договорились об аренде защитника самарского клуба Шелдона Бато до конца сезона-2017 в Казахстане. Переход 26-летнего игрока в «Кайрат» прокомментировал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков:

«Конечно, у Шелдона было желание помочь „Крыльям“ вернуться в Премьер-Лигу, но лимит на легионеров в ФНЛ строже. Поэтому было найдено решение, которое бы устроило всех. Желаем Шелдону Бато успехов и удачи в новой команде и благодарим за профессиональную работу!»

Напомним, недавно контракты с самарским клубом заключили защитник Георгий Зотов и полузащитник Святослав Георгиевский.

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