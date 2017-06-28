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Сауль не покинет «Атлетико» этим летом
Сегодня, 18:44 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент мадридского «Атлетико» Энрико Сересо прокомментировал слухи о возможном уходе из команды хавбека Сауля.
«Сауль - отличный игрок. У него есть действующий контракт с клубом, так что никуда переходить он этим летом не будет», - сказал Сересо.
Напомним, что на данный момент Сауль находится в распоряжении молодежной сборной Испании, которая вчера, 27 июня, пробилась в финал молодежного Евро-2017.
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