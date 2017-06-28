Сауль не покинет «Атлетико» этим летом

Президент мадридского «Атлетико» Энрико Сересо прокомментировал слухи о возможном уходе из команды хавбека Сауля.

«Сауль - отличный игрок. У него есть действующий контракт с клубом, так что никуда переходить он этим летом не будет», - сказал Сересо.

Напомним, что на данный момент Сауль находится в распоряжении молодежной сборной Испании, которая вчера, 27 июня, пробилась в финал молодежного Евро-2017.