Рейтинг@Mail.ru

Сауль не покинет «Атлетико» этим летом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Ньигес Сауль
Сегодня, 18:44 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент мадридского «Атлетико» Энрико Сересо прокомментировал слухи о возможном уходе из команды хавбека Сауля.

«Сауль - отличный игрок. У него есть действующий контракт с клубом, так что никуда переходить он этим летом не будет», - сказал Сересо.

Напомним, что на данный момент Сауль находится в распоряжении молодежной сборной Испании, которая вчера, 27 июня, пробилась в финал молодежного Евро-2017.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:40 «Арсенал» предлагает за Лемара более 30 млн евро 0
19:33 «Милан» заплатит за Борини 6 миллионов евро 1
17:39 Слухи «Сампдория» близка к подписанию хавбека сборной Словении Иличича 0
17:08 Марсьяль прокомментировал слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед» 2
16:54 Слухи Турецкий гранд предпочтет усилиться Селезневым, а не Торресом 6
16:14 Президент «Атлетико»: «Поговорим об Ибрагимовиче в январе» 3
16:09 Слухи «Саутгемптон» не собирается продавать Седрика Соареша и ван Дейка 2
15:02 Официально Переход Модесте из «Кёльна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался 6
14:35 Слухи ПСЖ подготовил 240 млн евро на летние трансферы 11
12:38 Слухи «Милан» подпишет Борини 7
все материалы по этой теме
Турниры