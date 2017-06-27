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«Байер» и «Милан» не могут сойтись в вопросе стоимости Чалханоглу
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Байер, Милан, Чалханоглу Хакан
Сегодня, 14:05 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
«Милан» и «Байер» продолжают переговоры по поводу возможного трансфера полузащитника леверкузенцев Хакана Чалханоглу.
Однако пока между клубами есть разногласия. Сообщается, что «аспириновые» оценивают своего футболиста в 30 млн евро, в то время как «россонери» готовы заплатить за 23-летнего хавбека не более 25 млн евро.
Ранее мы писали о том, что сам Чалханоглу дал добро на свой переход в «Милан».
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