«Байер» и «Милан» не могут сойтись в вопросе стоимости Чалханоглу

«Милан» и «Байер» продолжают переговоры по поводу возможного трансфера полузащитника леверкузенцев Хакана Чалханоглу.

Однако пока между клубами есть разногласия. Сообщается, что «аспириновые» оценивают своего футболиста в 30 млн евро, в то время как «россонери» готовы заплатить за 23-летнего хавбека не более 25 млн евро.

Ранее мы писали о том, что сам Чалханоглу дал добро на свой переход в «Милан».