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«Арсенал» предлагает за Лемара более 30 млн евро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Монако, Лемар Тома
Сегодня, 19:40 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Максим Коджеспиров

Лондонский «Арсенал» нацелился на хавбека «Монако» Тома Лемара. «Канониры» предлагают за футболиста более 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Лемар отметился девятью голами и 12 результативными передачами в 34 матчах чемпионата Франции.

Помимо Лемара, напомним, «Арсенал» также интересуется полузащитником ПСЖ Блезом Матюиди.

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