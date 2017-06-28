«Арсенал» предлагает за Лемара более 30 млн евро

Лондонский «Арсенал» нацелился на хавбека «Монако» Тома Лемара. «Канониры» предлагают за футболиста более 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Лемар отметился девятью голами и 12 результативными передачами в 34 матчах чемпионата Франции.

Помимо Лемара, напомним, «Арсенал» также интересуется полузащитником ПСЖ Блезом Матюиди.