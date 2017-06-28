30
«Милан» заплатит за Борини 6 миллионов евро
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Сандерленд, Милан, Лацио, Борини Фабио
Сегодня, 19:33 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Трансфер форварда «Сандерленда» Фабио Борини обойдется «Милану» в 6 миллионов евро. Сегодня-завтра футболист прибудет в Италию, где пройдет медобследование для «Милана», после чего подпишет контракт с клубом.
Ранее футболистом активно интересовался римский «Лацио».
Другие материалы по теме:
15:02 Официально Переход Модесте из «Кёльна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался 6
14:35 Слухи ПСЖ подготовил 240 млн евро на летние трансферы 11
12:38 Слухи «Милан» подпишет Борини 7
60
Или войдите через