«Милан» заплатит за Борини 6 миллионов евро

Трансфер форварда «Сандерленда» Фабио Борини обойдется «Милану» в 6 миллионов евро. Сегодня-завтра футболист прибудет в Италию, где пройдет медобследование для «Милана», после чего подпишет контракт с клубом.

Ранее футболистом активно интересовался римский «Лацио».