Рейтинг@Mail.ru

«Милан» заплатит за Борини 6 миллионов евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Сандерленд, Милан, Лацио, Борини Фабио
Сегодня, 19:33 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Трансфер форварда «Сандерленда» Фабио Борини обойдется «Милану» в 6 миллионов евро. Сегодня-завтра футболист прибудет в Италию, где пройдет медобследование для «Милана», после чего подпишет контракт с клубом.

Ранее футболистом активно интересовался римский «Лацио».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:40 «Арсенал» предлагает за Лемара более 30 млн евро 0
18:44 Сауль не покинет «Атлетико» этим летом 1
17:39 Слухи «Сампдория» близка к подписанию хавбека сборной Словении Иличича 0
17:08 Марсьяль прокомментировал слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед» 2
16:54 Слухи Турецкий гранд предпочтет усилиться Селезневым, а не Торресом 6
16:14 Президент «Атлетико»: «Поговорим об Ибрагимовиче в январе» 3
16:09 Слухи «Саутгемптон» не собирается продавать Седрика Соареша и ван Дейка 2
15:02 Официально Переход Модесте из «Кёльна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался 6
14:35 Слухи ПСЖ подготовил 240 млн евро на летние трансферы 11
12:38 Слухи «Милан» подпишет Борини 7
все материалы по этой теме
Турниры