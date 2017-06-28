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«Сампдория» близка к подписанию хавбека сборной Словении Иличича

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Сампдория, Фиорентина, Иличич Йосип
Сегодня, 17:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Согласно сообщениям итальянской прессы, «Фиорентина» приняла предложение «Сампдории» о трансфере полузащитника Йосипа Иличича. Стоимость сделки составит 4,5 млн евро. Теперь клубу из Генуи осталось согласовать условия контракта с самим футболистом. Таким образом «Сампдория» намерена возместить потерю хавбека Бруну Фернандеша, который перешел в «Спортинг».

В минувшем сезоне игрок сборной Словении Иличич провел 29 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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