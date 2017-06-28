Марсьяль прокомментировал слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, которым, по слухам, интересуется лондонский «Арсенал», у себя в твиттере опроверг информацию о своем возможном уходе из команды.

«Все слухи являются ложными», - написал Марсьяль.



