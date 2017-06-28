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Марсьяль прокомментировал слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Арсенал, Марсьяль Антони
Сегодня, 17:08 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, которым, по слухам, интересуется лондонский «Арсенал», у себя в твиттере опроверг информацию о своем возможном уходе из команды.
«Все слухи являются ложными», - написал Марсьяль.
Les rumeurs sont fausses 🔴
— Anthony Martial (@AnthonyMartial) 28 июня 2017 г.
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