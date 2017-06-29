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«Амкар» продлил контракт с Гаджиевым на 3 года

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Амкар, Гаджиев Гаджи
Сегодня, 13:12 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Амкара» Геннадий Шилов сообщил, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым на 3 года.

«Мы провели собрание, поздравили Гаджи Муслимовича с переподписанием контракта. Соглашение продлено на три года».

71-летний Гаджиев работает в «Амкаре» с 2014 года.

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