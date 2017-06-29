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«Барселона» до конца недели расторгнет контракт с Матье
Сегодня, 14:33 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
«Барселона» до конца недели должна расторгнуть контракт с защитником команды Жереми Матье. Договор игрока с каталонцами рассчитан еще на один сезон.
Ожидается, что сразу после этого Матье заключит двухлетнее соглашение с лиссабонским «Спортингом».
В прошлом сезоне 33-летний игрок провел 13 матчей в Примере и забил 1 гол.
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