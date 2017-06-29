«Барселона» до конца недели расторгнет контракт с Матье

«Барселона» до конца недели должна расторгнуть контракт с защитником команды Жереми Матье. Договор игрока с каталонцами рассчитан еще на один сезон.

Ожидается, что сразу после этого Матье заключит двухлетнее соглашение с лиссабонским «Спортингом».

В прошлом сезоне 33-летний игрок провел 13 матчей в Примере и забил 1 гол.