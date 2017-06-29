Оланаре: «Хочу стать одним из лучших игроков ЦСКА и завоевать титул»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре восстановился от повреждения и приступил к тренировкам в общей группе команды:

«Чувствую себя хорошо, о повреждении не вспоминаю, и сегодня очень рад был приступить наконец к полноценным тренировкам. Я и до этого интенсивно занимался, но по индивидуальной программе, а теперь можно наравне со всеми работать с мячом. Так что этот день для меня особенный, я счастлив!

На самом деле небольшая усталость есть, но это нормально: у нас была хорошая тренировка, она мне очень понравилась. Я постоянно подстёгивал себя, гнал вперёд, потому что сейчас нужно набирать форму и готовиться к сезону.

Какие задачи ставлю перед собой в этом футбольном году? Принести команде как можно больше пользы. Я хочу проявить себя, стать одним из лучших игроков команды и завоевать титул. Это будет нелегко, но каждый спортсмен любит большие вызовы».