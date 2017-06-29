Матч Германия - Мексика посетили 37 923 зрителя

Полуфинальный матч Кубка Конфедераций-2017 между сборными Германии и Мексики посетило 37 923 болельщика. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт», вместимость которого составляет 47 659 человек.

Напомним, что матч закончился победой сборной Германии со счетом 4:1.