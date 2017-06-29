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Матч Германия - Мексика посетили 37 923 зрителя

Матч: ГерманияГермания4 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Вчера, 23:44 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Полуфинальный матч Кубка Конфедераций-2017 между сборными Германии и Мексики посетило 37 923 болельщика. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт», вместимость которого составляет 47 659 человек.

Напомним, что матч закончился победой сборной Германии со счетом 4:1.

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