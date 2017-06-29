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Матч Германия - Мексика посетили 37 923 зрителя
Вчера, 23:44 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Полуфинальный матч Кубка Конфедераций-2017 между сборными Германии и Мексики посетило 37 923 болельщика. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт», вместимость которого составляет 47 659 человек.
Напомним, что матч закончился победой сборной Германии со счетом 4:1.
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