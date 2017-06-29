Дракслер: «Финал с Чили будет очень сложным»

Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер прокомментировал победу над командой Мексики (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций-2017.

«Горетцка помог забить нам два гола в самом начале матча, после чего все стало гораздо проще. Соперник играл хорошо, но мы были лучше. Мы планировали мощно начать встречу. Было здорово забить дважды в начале в игре с таким соперником.

Сборная Чили? Мы играли с ними в групповом турнире Кубка Конфедераций. Мне кажется, что чилийцы являются лучшей командой на турнире. Игра обещает быть тяжелой», - сказал Дракслер.