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Хуан Карлос Осорио: «Мексика наиграла, как минимум, на три гола»
Вчера, 23:36 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал поражение от команды Германии (1:4) в полуфинале Кубка Конфедераций-2017.
«Мы изначально понимали, что заменить Диего Рейеса и Сальседо будет очень сложно. Но я не считаю, что мы заслужили такое крупное поражение. У нас было много моментов, много и активно атаковали. К сожалению, не хватило эффективности в завершающей стадии. Еще на пару голов мы наиграли. Но футбол это голы, а не опасные моменты», - сказал Осорио.
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