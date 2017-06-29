Хуан Карлос Осорио: «Мексика наиграла, как минимум, на три гола»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал поражение от команды Германии (1:4) в полуфинале Кубка Конфедераций-2017.

«Мы изначально понимали, что заменить Диего Рейеса и Сальседо будет очень сложно. Но я не считаю, что мы заслужили такое крупное поражение. У нас было много моментов, много и активно атаковали. К сожалению, не хватило эффективности в завершающей стадии. Еще на пару голов мы наиграли. Но футбол это голы, а не опасные моменты», - сказал Осорио.