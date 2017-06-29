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«Ротор» отправил четыре безответных мяча в ворота «Кубани»
Сегодня, 22:50 | Источник: ФК "Кубань" | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке «Ротор» разгромил «Кубань».
Краснодар, учебно-тренировочная база ФК «Кубань»
«Кубань» – «Ротор» – 0:4 (0:2)
Голы: Романенко 13, Киреев 36, Орлов 54, Орлов 61.
«Кубань»: Дюпин, Бугаев (Марков 68), Клещенко (Смирнов 46), Байрыев (Клещенко 68), Марков (Чичерин 46), Якуба (Нурисов 72), Гай (Маляров 46), Коновалов (Гай 68), Алейник (Завезен 72), Лобкарев (Пономарев 72), Обухов (Калмыков 68).
Главный тренер: Евгений Калешин.
«Ротор»: Кобзев, Пискунов, Столяренко, Дранников, Колычев, Султонов, Рылов, Замалиев (Киреев 5), Сысуев, Романенко, Бирюков.
Во втором тайме на замену вышли: Крутов, Чабанов, Николаев, Сечин, Ещенко, Ионов, Щербаков.
Главный тренер: Валерий Есипов.
Предупреждения: Завезен 78.
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