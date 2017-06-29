На ЧМ-2018 ожидают принять миллион иностранных болельщиков

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко ожидает, что страну в период проведения ЧМ-2018 посетит около миллиона иностранных болельщиков.

«Билетная программа чемпионата мира предполагает около трех миллионов билетов. Мы рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков», - сказа Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.