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На ЧМ-2018 ожидают принять миллион иностранных болельщиков

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: события, Россия, Мутко Виталий
Сегодня, 22:13 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко ожидает, что страну в период проведения ЧМ-2018 посетит около миллиона иностранных болельщиков. 

«Билетная программа чемпионата мира предполагает около трех миллионов билетов. Мы рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков», - сказа Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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