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Германия уверенно обыграла Мексику и вышла в финал КК-2017

Матч: ГерманияГермания4 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 22:52 | Редакция: Максим Коджеспиров

Сборная Германии одержала уверенную победу над командой Мексики (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций-2017. В финале турнира немцы сыграют со сборной Чили.

Сочи, стадион «Фишт».

Германия - Мексика 4:1 (2:0)
Голы: Горетцка 6, Горетцка 8, Вернер 59, Юнес 90+1 - Фабиан 89.

Германия: тер Штеген, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Хенрихс, Горетцка (Джан 67), Киммих, Руди, Дракслер (Юнес 81), Вернер, Штиндль (Брандт 79).
Главный тренер: Йоахим Лев.

Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Араухо, Аланис, Акино (Лосано 46), Дос Сантос (Маркес 67), Эррера, Хименес, Эрнандес, дос Сантос (Фабиан 63)
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.

Предупреждения: Хименес 55, Джан 72.

Судья: Нестор Питана (Аргентина).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

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