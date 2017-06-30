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«Сандерленд» продлил сотрудничество с О'Ши
Сегодня, 20:05 | Источник: ФК "Сандерленд" | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Сандерленда» Джон О'Ши продолжит выступать за черных котов и в следующем сезоне.
36-летний защитник продлил контракт с «Сандерлендом» еще на сезон, чтобы попытаться помочь клубу вернуться в Премьер-Лигу.
Напомним, что вчера стало известно имя нового главного тренера «Сандерленда». Им стал экс-наставник «Престона» Саймон Грэйсон.
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