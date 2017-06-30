«Сандерленд» продлил сотрудничество с О'Ши

Капитан «Сандерленда» Джон О'Ши продолжит выступать за черных котов и в следующем сезоне.

36-летний защитник продлил контракт с «Сандерлендом» еще на сезон, чтобы попытаться помочь клубу вернуться в Премьер-Лигу.

Напомним, что вчера стало известно имя нового главного тренера «Сандерленда». Им стал экс-наставник «Престона» Саймон Грэйсон.