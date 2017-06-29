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Бодул продлил контракт с «Амкаром»
Сегодня, 21:38 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Антон Белюсь
«Амкар» продлил сотрудничество с нападающим Дарко Бодулом.
Пресс-служба пермяков сообщает о том, что новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано на три года.
Ранее «Амкар» продлил контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым.
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27 июня 2017
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