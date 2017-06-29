Бодул продлил контракт с «Амкаром»

«Амкар» продлил сотрудничество с нападающим Дарко Бодулом.

Пресс-служба пермяков сообщает о том, что новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано на три года.

Ранее «Амкар» продлил контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым.