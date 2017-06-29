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Бодул продлил контракт с «Амкаром»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Амкар, Бодул Дарко
Сегодня, 21:38 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Антон Белюсь

«Амкар» продлил сотрудничество с нападающим Дарко Бодулом.

Пресс-служба пермяков сообщает о том, что новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано на три года.

Ранее «Амкар» продлил контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым.

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