«Хаддерсфилд» продлил сотрудничество с главным тренером и его помощником

Новичок английской Премьер-Лиги «Хаддерсфилд Таун» объявил о продлении контрактов с главным тренером команды Дэвидом Вагнером и его помощником Кристофом Бюлером. Специалисты постараются привести «Хаддерсфилд» к успехам в элитном английском дивизионе в ближайшие два года.

Напомним, что клуб вышел в высшую лигу Англии впервые за 45 лет.

CONFIRMED: great news from #htafc this morning as David Wagner & Christoph Bühler sign new two-year contracts! https://t.co/gk52tt1Ulx (DTS) pic.twitter.com/jxSnbUoS2F

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 30 июня 2017 г.