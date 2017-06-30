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«Хаддерсфилд» продлил сотрудничество с главным тренером и его помощником
Сегодня, 12:18 | Источник: ФК "Хаддерсфилд Таун" | Редакция: Роман Мельник
Новичок английской Премьер-Лиги «Хаддерсфилд Таун» объявил о продлении контрактов с главным тренером команды Дэвидом Вагнером и его помощником Кристофом Бюлером. Специалисты постараются привести «Хаддерсфилд» к успехам в элитном английском дивизионе в ближайшие два года.
Напомним, что клуб вышел в высшую лигу Англии впервые за 45 лет.
CONFIRMED: great news from #htafc this morning as David Wagner & Christoph Bühler sign new two-year contracts! https://t.co/gk52tt1Ulx (DTS) pic.twitter.com/jxSnbUoS2F
— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 30 июня 2017 г.
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