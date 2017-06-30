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«Хаддерсфилд» продлил сотрудничество с главным тренером и его помощником

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Хаддерсфилд, Вагнер Дэвид
Сегодня, 12:18 | Источник: ФК "Хаддерсфилд Таун" | Редакция: Роман Мельник

Новичок английской Премьер-Лиги «Хаддерсфилд Таун» объявил о продлении контрактов с главным тренером команды Дэвидом Вагнером и его помощником Кристофом Бюлером. Специалисты постараются привести «Хаддерсфилд» к успехам в элитном английском дивизионе в ближайшие два года.

Напомним, что клуб вышел в высшую лигу Англии впервые за 45 лет.

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