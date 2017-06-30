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«Вест Хэм» продлил контракт с Огбонной

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Вест Хэм, Огбонна Анжело
Сегодня, 18:25 | Источник: ФК "Вест Хэм" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Вест-Хэма» сообщает о том, что защитник Анжело Огбонна продлил контракт с «молотобойцами».

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года.

В минувшем сезоне 29-летний бек провел за лондонцев 20 матчей в АПЛ, в которых результативными действиями не отметился. Большую часть второй половины кампании игрок сборной Италии пропустил из-за травмы.

Ранее «Вест Хэм» усилился экс-защитником «Манчестер Сити» Пабло Сабалетой.

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