«Вест Хэм» продлил контракт с Огбонной

Пресс-служба «Вест-Хэма» сообщает о том, что защитник Анжело Огбонна продлил контракт с «молотобойцами».

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года.

В минувшем сезоне 29-летний бек провел за лондонцев 20 матчей в АПЛ, в которых результативными действиями не отметился. Большую часть второй половины кампании игрок сборной Италии пропустил из-за травмы.

Our Italian defender has committed his future to the Club until 2022 👌https://t.co/CC7wn1kgKS — West Ham United (@WestHamUtd) 30 июня 2017 г.

Ранее «Вест Хэм» усилился экс-защитником «Манчестер Сити» Пабло Сабалетой.