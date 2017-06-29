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Куртуа отклонил очередное предложение «Челси» по новому контракту

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Челси, Куртуа Тибо
Сегодня, 20:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа, по слухам, отклонил очередное предложение боссов «Челси» по новому контракту.

Бельгийца снова не устроили условия, которые ему предложили лондонцы. Напомним, что действующее трудовое соглашение Куртуа с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что на днях агент вратаря встречался с представителями «Реала».

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