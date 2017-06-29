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Триппьер продлил контракт с «Тоттенхэмом»
Сегодня, 20:36 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британской прессы, «Тоттенхэм» продлил сотрудничество с защитником Кираном Триппьером.
Новый контракт между лондонским клубом и 26-летним футболистом рассчитан еще на 5 сезонов.
Судя по всему, это означает, что Триппьер закроет позицию правого защитника в стартовом составе «шпор», что позволит клубу продать защитника Кайла Уокера в «Манчестер Сити».
Напомним, что Триппьер перебрался в «Тоттенхэм» из «Бернли» в 2015 году.
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27 июня 2017
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