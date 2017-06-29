Триппьер продлил контракт с «Тоттенхэмом»

По информации британской прессы, «Тоттенхэм» продлил сотрудничество с защитником Кираном Триппьером.

Новый контракт между лондонским клубом и 26-летним футболистом рассчитан еще на 5 сезонов.

Судя по всему, это означает, что Триппьер закроет позицию правого защитника в стартовом составе «шпор», что позволит клубу продать защитника Кайла Уокера в «Манчестер Сити».

Напомним, что Триппьер перебрался в «Тоттенхэм» из «Бернли» в 2015 году.