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Триппьер продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Тоттенхэм, Триппьер Киран
Сегодня, 20:36 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британской прессы, «Тоттенхэм» продлил сотрудничество с защитником Кираном Триппьером.

Новый контракт между лондонским клубом и 26-летним футболистом рассчитан еще на 5 сезонов.

Судя по всему, это означает, что Триппьер закроет позицию правого защитника в стартовом составе «шпор», что позволит клубу продать защитника Кайла Уокера в «Манчестер Сити».

Напомним, что Триппьер перебрался в «Тоттенхэм» из «Бернли» в 2015 году.

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