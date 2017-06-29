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ЦСКА подтвердил продление контракта с Марио Фернандесом до 2022 года
Сегодня, 15:19 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА подтвердил продление контракта с защитником Марио Фернандесом до 2022 года. Ранее эту информацию сообщал агент игрока.
26-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время он провел за клуб 164 матча, забил 2 гола и отдал 26 результативных передач. Марио трижды выиграл чемпионат России, а также по разу Кубок и Суперкубок страны.
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Или войдите через
За своим спартаком бы следил.
Вратарей наменяли за пару лет столько, что всю РФПЛ можно ими было снабдить, а итог как пропускали так и пропускают) и от аеков и аиков от топей и крыльев))0
Нет. Понтус.
Марио - боец и трудяга, очень рад, что продлили. Один из трёх игроков на котором держится команда.
Думаю, там отступных в контракте не меньше 30 лямов прописали)