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ЦСКА подтвердил продление контракта с Марио Фернандесом до 2022 года

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, ЦСКА, Фернандес Марио
Сегодня, 15:19 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА подтвердил продление контракта с защитником Марио Фернандесом до 2022 года. Ранее эту информацию сообщал агент игрока.

26-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время он провел за клуб 164 матча, забил 2 гола и отдал 26 результативных передач. Марио трижды выиграл чемпионат России, а также по разу Кубок и Суперкубок страны.

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