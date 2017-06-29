ЦСКА подтвердил продление контракта с Марио Фернандесом до 2022 года

ЦСКА подтвердил продление контракта с защитником Марио Фернандесом до 2022 года. Ранее эту информацию сообщал агент игрока.

26-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время он провел за клуб 164 матча, забил 2 гола и отдал 26 результативных передач. Марио трижды выиграл чемпионат России, а также по разу Кубок и Суперкубок страны.