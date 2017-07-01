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Харт может перейти в «Ньюкасл»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Ньюкасл, Харт Джо
Сегодня, 20:53 | Источник: mcfcwatch.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт может продолжить карьеру в «Ньюкасле». «Сороки» хотят взять 30-летнего голкипера в аренду до конца предстоящего сезона. В минувшем сезоне Харт на правах аренды играл за «Торино». Он сыграл в 36 матчах чемпионата Италии, в которых пропустил 62 гола.
Ранее сообщалось о том, что на Харта претендует лондонский «Вест Хэм».
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