Харт может перейти в «Ньюкасл»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт может продолжить карьеру в «Ньюкасле». «Сороки» хотят взять 30-летнего голкипера в аренду до конца предстоящего сезона. В минувшем сезоне Харт на правах аренды играл за «Торино». Он сыграл в 36 матчах чемпионата Италии, в которых пропустил 62 гола.

Ранее сообщалось о том, что на Харта претендует лондонский «Вест Хэм».