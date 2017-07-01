Рейтинг@Mail.ru

Харт может перейти в «Ньюкасл»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Ньюкасл, Харт Джо
Сегодня, 20:53 | Источник: mcfcwatch.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт может продолжить карьеру в «Ньюкасле». «Сороки» хотят взять 30-летнего голкипера в аренду до конца предстоящего сезона. В минувшем сезоне Харт на правах аренды играл за «Торино». Он сыграл в 36 матчах чемпионата Италии, в которых пропустил 62 гола.

Ранее сообщалось о том, что на Харта претендует лондонский «Вест Хэм».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:37 Слухи Чалханоглу перейдет в «Милан» в течение 48 часов 0
21:28 «Наполи» отказал «Арсеналу» в трансфере Жоржиньо 0
21:10 Слухи Конте расстроен отказом Абрамовича покупать Белотти 8
19:45 Слухи «Шахтер» провел переговоры с Эменике 2
19:43 Мбаппе удалил со страницы в Твиттере информацию о «Монако» 14
19:39 «Шальке» намерен удержать Горецку 1
19:32 Анчелотти раскритиковал агента Левандовски 4
19:26 Рыбус прилетел в Москву 8
19:23 Слухи «Дженоа» хочет 20 млн евро за Джованни Симеоне 1
18:51 Слухи «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Ковачича 3
все материалы по этой теме
Турниры