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Мбаппе удалил со страницы в Твиттере информацию о «Монако»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Монако, Реал, ПСЖ, Ман Юнайтед, Арсенал, Мбаппе Килиан
Сегодня, 19:43 | Источник: dailyrecord.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий французского «Монако» Килиан Мбаппе, который накануне сменил фоновую картинку у себя на странице в Твиттере, вновь внес изменения на своей странице. На этот раз 18-летний футболист удалил сведения о том, что он является игроком «Монако». Таким образом, предполагается, Мбаппе сделал намек на скорый переход в другой клуб.
Напомним, что интерес к Мбаппе проявляют «Реал», «Арсенал», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
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