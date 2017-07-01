Рейтинг@Mail.ru

Мбаппе удалил со страницы в Твиттере информацию о «Монако»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Монако, Реал, ПСЖ, Ман Юнайтед, Арсенал, Мбаппе Килиан
Сегодня, 19:43 | Источник: dailyrecord.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий французского «Монако» Килиан Мбаппе, который накануне сменил фоновую картинку у себя на странице в Твиттере, вновь внес изменения на своей странице. На этот раз 18-летний футболист удалил сведения о том, что он является игроком «Монако». Таким образом, предполагается, Мбаппе сделал намек на скорый переход в другой клуб.

Напомним, что интерес к Мбаппе проявляют «Реал», «Арсенал», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:34
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:45 Слухи «Шахтер» провел переговоры с Эменике 1
19:39 «Шальке» намерен удержать Горецку 0
19:32 Анчелотти раскритиковал агента Левандовски 1
19:26 Рыбус прилетел в Москву 7
19:23 Слухи «Дженоа» хочет 20 млн евро за Джованни Симеоне 0
18:51 Слухи «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Ковачича 3
18:35 «Аталанта»: «Конти очень хочет перейти в „Милан“» 0
18:34 Алвес назвал слухами новости о своем переходе в «Рому» 0
18:24 Слухи Пепе не договорился с ПСЖ и перейдет в «Бешикташ» 5
17:48 Слухи Менди хочет перейти в «Манчестер Сити» 7
все материалы по этой теме
Турниры