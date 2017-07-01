Мбаппе удалил со страницы в Твиттере информацию о «Монако»

Нападающий французского «Монако» Килиан Мбаппе, который накануне сменил фоновую картинку у себя на странице в Твиттере, вновь внес изменения на своей странице. На этот раз 18-летний футболист удалил сведения о том, что он является игроком «Монако». Таким образом, предполагается, Мбаппе сделал намек на скорый переход в другой клуб.

Напомним, что интерес к Мбаппе проявляют «Реал», «Арсенал», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».