Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус прилетел в Москву. Об этом футболист сообщил на своей странице в Твиттере. Цель визита футболист не уточнил.

Ранее сообщалось о том, что Рыбус интересен трем клубам РФПЛ, в частности, футболистом интересуется московский ЦСКА.