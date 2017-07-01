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Рыбус прилетел в Москву
Сегодня, 19:26 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус прилетел в Москву. Об этом футболист сообщил на своей странице в Твиттере. Цель визита футболист не уточнил.
Ранее сообщалось о том, что Рыбус интересен трем клубам РФПЛ, в частности, футболистом интересуется московский ЦСКА.
Привет москва😉 pic.twitter.com/qBBPAQpSv3
— Maciej Rybus (@maciej31rybus) 1 июля 2017 г.
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