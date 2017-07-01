Анчелотти раскритиковал агента Левандовски

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подверг критике агента нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски Майка Бартеля, который в интервью немецким СМИ заявил, что поляк был разочарован тем фактом, что его одноклубники не помогли ему забить больше мячей.

«Левандовски никогда не жаловался. Я поздравил его с хорошим сезоном. Я был доволен Робертом, а он был доволен нашим клубом.

Как обычно, появляются агенты, которые слишком много говорят. Я не понимаю, почему так происходит. Он не в первый раз использовал для своих целей СМИ, чтобы выразить недовольство. В идеальном мире агенты молчат».

«Бавария» также предупредила другие клубы, что Левандовски не продается, а если кто-то будет вести с ним переговоры за спиной у мюнхенцев, то рискует нарваться на санкции от ФИФА.