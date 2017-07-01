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«Шальке» намерен удержать Горецку
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Шальке-04, Бавария, Горецка Леон
Сегодня, 19:39 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель отметил, что клуб не намерен отпускать своего полузащитника Леона Горецку. По слухам, футболистом очень интересуется «Бавария». Горецка может переехать в Мюнхен через год на правах свободного агента.
«Мы обязательно начнем новый сезон вместе с Леоном. Возможно, что он самый важный игрок для нас. Нам нет смысла его отпускать».
В прошлом розыгрыше Бундеслиги на счету Горецки 30 матчей, 5 голов и 3 результативные передачи.
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