«Шальке» намерен удержать Горецку

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель отметил, что клуб не намерен отпускать своего полузащитника Леона Горецку. По слухам, футболистом очень интересуется «Бавария». Горецка может переехать в Мюнхен через год на правах свободного агента.

«Мы обязательно начнем новый сезон вместе с Леоном. Возможно, что он самый важный игрок для нас. Нам нет смысла его отпускать».

В прошлом розыгрыше Бундеслиги на счету Горецки 30 матчей, 5 голов и 3 результативные передачи.