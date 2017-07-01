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«Шахтер» провел переговоры с Эменике

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Шахтер Дн, Фенербахче, Эменике Эммануэль
Сегодня, 19:45 | Источник: xsport.ua | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике, которого этим летом сватали в «Спартак», встретился с представителями донецкого «Шахтера» в Киеве. Результат переговоров пока не известен. «Шахтер» не хочет платить за игрока, а просит нигерийца разорвать контракт с турецким клубом.

В минувшем сезоне чемпионата Турции нигерийский форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах.

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