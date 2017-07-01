30
«Шахтер» провел переговоры с Эменике
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Шахтер Дн, Фенербахче, Эменике Эммануэль
Сегодня, 19:45 | Источник: xsport.ua | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике, которого этим летом сватали в «Спартак», встретился с представителями донецкого «Шахтера» в Киеве. Результат переговоров пока не известен. «Шахтер» не хочет платить за игрока, а просит нигерийца разорвать контракт с турецким клубом.
В минувшем сезоне чемпионата Турции нигерийский форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах.
Другие материалы по теме:
19:26 Рыбус прилетел в Москву 7
19:23 Слухи «Дженоа» хочет 20 млн евро за Джованни Симеоне 0
18:51 Слухи «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Ковачича 3
18:24 Слухи Пепе не договорился с ПСЖ и перейдет в «Бешикташ» 5
17:48 Слухи Менди хочет перейти в «Манчестер Сити» 7
60
Или войдите через