«Шахтер» провел переговоры с Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике, которого этим летом сватали в «Спартак», встретился с представителями донецкого «Шахтера» в Киеве. Результат переговоров пока не известен. «Шахтер» не хочет платить за игрока, а просит нигерийца разорвать контракт с турецким клубом.

В минувшем сезоне чемпионата Турции нигерийский форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах.