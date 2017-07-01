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«Дженоа» хочет 20 млн евро за Джованни Симеоне
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Дженоа, Фиорентина, Торино, Симеоне Джованни
Сегодня, 19:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Дженоа» не намерен расставаться со своим нападающим Джованни Симеоне за сумму менее чем 20 млн евро.
Футболист присоединился к команде прошлым летом, перейдя из «Ривер Плейта» за 5 млн евро. В прошлом сезоне он забил 13 мячей и сделал 2 ассиста в 36 поединках.
Сообщается, что «Торино» готов заплатить за игрока 15 млн плюс бонусы. Также есть интерес со стороны «Фиорентины».
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