Рейтинг@Mail.ru

«Дженоа» хочет 20 млн евро за Джованни Симеоне

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Дженоа, Фиорентина, Торино, Симеоне Джованни
Сегодня, 19:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

«Дженоа» не намерен расставаться со своим нападающим Джованни Симеоне за сумму менее чем 20 млн евро.

Футболист присоединился к команде прошлым летом, перейдя из «Ривер Плейта» за 5 млн евро. В прошлом сезоне он забил 13 мячей и сделал 2 ассиста в 36 поединках.

Сообщается, что «Торино» готов заплатить за игрока 15 млн плюс бонусы. Также есть интерес со стороны «Фиорентины».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
19:45 Слухи «Шахтер» провел переговоры с Эменике 1
19:43 Мбаппе удалил со страницы в Твиттере информацию о «Монако» 9
19:39 «Шальке» намерен удержать Горецку 0
19:32 Анчелотти раскритиковал агента Левандовски 1
19:26 Рыбус прилетел в Москву 7
18:51 Слухи «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Ковачича 3
18:35 «Аталанта»: «Конти очень хочет перейти в „Милан“» 0
18:34 Алвес назвал слухами новости о своем переходе в «Рому» 0
18:24 Слухи Пепе не договорился с ПСЖ и перейдет в «Бешикташ» 5
17:48 Слухи Менди хочет перейти в «Манчестер Сити» 7
все материалы по этой теме
Турниры