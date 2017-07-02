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Чили - Германия: стартовые составы

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: Сегодня, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 19:56 | Редакция: Максим Коджеспиров

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Чили на финальный матч Кубка Конфедераций-2017.

Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Дракслер, Горецка, Вернер, Штиндль, Рюдигер, Киммих, Руди.

Чили: Браво, Исла, Санчес, Видаль, Эрнандес, Варгас, Босежур, Медель, Хара, Арангис, Диас.

«Соккер.Ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

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