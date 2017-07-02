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Чили - Германия: стартовые составы
Сегодня, 19:56 | Редакция: Максим Коджеспиров
Стали известны стартовые составы сборных Германии и Чили на финальный матч Кубка Конфедераций-2017.
Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Дракслер, Горецка, Вернер, Штиндль, Рюдигер, Киммих, Руди.
Чили: Браво, Исла, Санчес, Видаль, Эрнандес, Варгас, Босежур, Медель, Хара, Арангис, Диас.
«Соккер.Ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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судей нам недоставало,
настоящих честных мало,
мы ещё подсадим трёх;
но компьютерные бредни
не испортят нам обедни,-
станут немцы чемпионом!
Чтоб я высох,чтоб я сдох!