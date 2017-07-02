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Пепе: «В матче с Мексикой было действительно тяжело»

Матч: ПортугалияПортугалия2 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Пепе
Сегодня, 18:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал победу над командой Мексики (2:1) в матче за 3-е место Кубка Конфедераций-2017.

«Мы заслужили победу, играли против очень хорошей команды, было действительно тяжело. Мы хорошо сыграли в атаке, создали много моментов. Конечно, мы стремились попасть в большой финал, хотели бороться за первое место на турнире, но не получилось. Хорошо, что оказались в малом финале и смогли взять медали», - сказал Пепе.

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