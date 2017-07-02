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Халк - о жесте Кокорина и Дзюбы: «Мы с Элкесоном так изображали усы»
Сегодня, 18:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, что означает жест, которым он вместе со своим одноклубником Элкесоном празднует забитые мячи. Позднее за Халком это действие повторили нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин. Многие расценили это как намек на усы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Забил не я, а Элкесон. Таким образом, мы хотели поприветствовать его отца, у которого есть усы».
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