Халк - о жесте Кокорина и Дзюбы: «Мы с Элкесоном так изображали усы»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, что означает жест, которым он вместе со своим одноклубником Элкесоном празднует забитые мячи. Позднее за Халком это действие повторили нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин. Многие расценили это как намек на усы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Забил не я, а Элкесон. Таким образом, мы хотели поприветствовать его отца, у которого есть усы».