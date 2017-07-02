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На матче Чили - Германия протестируют планшеты с онлайн-статистикой игроков
Сегодня, 18:34 | Источник: FIFA.com | Редакция: Максим Коджеспиров
В финале Кубка Конфедераций-2017 между сборными Чили и Германии будет опробовано нововведение - планшеты с онлайн статистикой игроков. ФИФА предоставит каждой из команд по три планшета: один – аналитику, наблюдающему за матчем с трибун, второй – аналитику, находящемуся на тренерской скамейке, и третий – представителю медицинского штаба. В режиме реального времени на планшеты будет выводиться статистика того или иного игрока (пасы, скорость, подкаты, прессинг и другие игровые показатели, которые будут регистрироваться специальной оптической системой).
Целью этой инициативы ФИФА является лучшее понимание, какие возможные плюсы и минусы присутствуют при использовании электронных средств коммуникации в технической зоне.
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