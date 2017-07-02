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Очоа признан лучшим игроком матча Португалия - Мексика

Матч: ПортугалияПортугалия2 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Очоа Гильермо
Сегодня, 17:48 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Лучшим игроком матча за 3-е место Кубка Конфедераций-2017 между сборными Португалии и Мексики был признан голкипер мексиканской команды Гильермо Очоа. Вратарь отыграл весь матч, отразив по ходу встречи пенальти в исполнении Андре Силвы.

Встреча между Португалией и Мексикой завершилась победой первых в дополнительное время.

 

 

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