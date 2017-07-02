Очоа признан лучшим игроком матча Португалия - Мексика

Лучшим игроком матча за 3-е место Кубка Конфедераций-2017 между сборными Португалии и Мексики был признан голкипер мексиканской команды Гильермо Очоа. Вратарь отыграл весь матч, отразив по ходу встречи пенальти в исполнении Андре Силвы.

Встреча между Португалией и Мексикой завершилась победой первых в дополнительное время.