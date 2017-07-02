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Очоа признан лучшим игроком матча Португалия - Мексика
Матч: Португалия2 : 1Мексика
Сегодня, 17:48 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Лучшим игроком матча за 3-е место Кубка Конфедераций-2017 между сборными Португалии и Мексики был признан голкипер мексиканской команды Гильермо Очоа. Вратарь отыграл весь матч, отразив по ходу встречи пенальти в исполнении Андре Силвы.
Встреча между Португалией и Мексикой завершилась победой первых в дополнительное время.
Лучший игрок матча Bud Alcohol Free - Гильермо Очоа! Аплодисменты! 👏 #PORMEX #BUDAFMOTM pic.twitter.com/WBbUDYPuXa
— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 2 июля 2017 г.
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