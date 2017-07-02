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Руй Патрисиу: «Это был матч против очень сильного соперника»

Матч: ПортугалияПортугалия2 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Патрисиу Руй
Сегодня, 19:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу прокомментировал победу над командой Мексики (2:1) в матче за 3-е место Кубка Конфедераций-2017.

«Это был матч против очень сильного соперника. Жаль, что не получилось сыграть в финале турнира, но было важно собраться на игру за третье место. Футболисты были подготовлены к встрече без нашей главной звезды Криштиану Роналду благодаря кропотливой работе. Это не стало большой проблемой для нас», - сказал Руй Патрисиу.

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