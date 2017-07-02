Руй Патрисиу: «Это был матч против очень сильного соперника»

Вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу прокомментировал победу над командой Мексики (2:1) в матче за 3-е место Кубка Конфедераций-2017.

«Это был матч против очень сильного соперника. Жаль, что не получилось сыграть в финале турнира, но было важно собраться на игру за третье место. Футболисты были подготовлены к встрече без нашей главной звезды Криштиану Роналду благодаря кропотливой работе. Это не стало большой проблемой для нас», - сказал Руй Патрисиу.