Очоа: «Я сделал все, что мог»

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал поражение от команды Португалии (1:2) в матче за третье место Кубка Конфедераций-2017. Напомним, что Очоа был признан лучшим игроком встречи.

«Наша команда всегда выкладывается на сто процентов, но не всегда это помогает одержать победу. Что касается работы вратаря, то я сделал все, что мог. Что-то получалось, что-то нет. В этой встрече были очень большие скорости, жаль, что нам не удалось победить.

Да, мы старались идти вперед, давить в концовке, перевести игру в серию пенальти. Не получилось забить второй гол, который многое бы решил в этом матче. После встречи будет много вопросов и обсуждений. Наша команда посмотрит спорные эпизоды. Но это будет потом», - сказал Очоа.