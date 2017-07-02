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Очоа: «Я сделал все, что мог»

Матч: ПортугалияПортугалия2 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Очоа Гильермо
Сегодня, 18:20 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал поражение от команды Португалии (1:2) в матче за третье место Кубка Конфедераций-2017. Напомним, что Очоа был признан лучшим игроком встречи.

«Наша команда всегда выкладывается на сто процентов, но не всегда это помогает одержать победу. Что касается работы вратаря, то я сделал все, что мог. Что-то получалось, что-то нет. В этой встрече были очень большие скорости, жаль, что нам не удалось победить.

Да, мы старались идти вперед, давить в концовке, перевести игру в серию пенальти. Не получилось забить второй гол, который многое бы решил в этом матче. После встречи будет много вопросов и обсуждений. Наша команда посмотрит спорные эпизоды. Но это будет потом», - сказал Очоа.

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