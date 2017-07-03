Экс-защитник сборной Германии Вестерманн перешел в «Аустрию»

«Аустрия» объявила о приобретении 33-летнего защитника Хайко Вестерманна. Ранее футболист выступал в «Аяксе». Контракт с нидерландским клубом истекал в следующем году, но футболист договорился с руководством о досрочном расторжении сотрудничества. Соглашение с венским коллективом рассчитано на два года.

Вестерманн с 2004 по 2014 год вызывался в сборную Германии. Футболист успел поиграть за «Шальке», «Гамбург» и ряд других клубов.

Напомним, что на днях «Аякс» также расстался с нападающим Пелле Клементом.