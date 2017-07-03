30
Экс-защитник сборной Германии Вестерманн перешел в «Аустрию»
Сегодня, 18:12 | Источник: ФК "Аустрия" | Редакция: Роман Мельник
«Аустрия» объявила о приобретении 33-летнего защитника Хайко Вестерманна. Ранее футболист выступал в «Аяксе». Контракт с нидерландским клубом истекал в следующем году, но футболист договорился с руководством о досрочном расторжении сотрудничества. Соглашение с венским коллективом рассчитано на два года.
Вестерманн с 2004 по 2014 год вызывался в сборную Германии. Футболист успел поиграть за «Шальке», «Гамбург» и ряд других клубов.
Напомним, что на днях «Аякс» также расстался с нападающим Пелле Клементом.
Heiko #Westermann unterschreibt für 2 Jahre beim @FKAustriaWien - Alle Infos: https://t.co/GWz5ykq9yz #faklive pic.twitter.com/LJl5IBJs9L
— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 3 июля 2017 г.
Другие материалы по теме:
19:30 Официально «Урал» объявил о расставании с тремя футболистами 1
19:18 Официально Фото Защитник «Фейеноорда» Конголо перешел в «Монако» 2
18:33 Официально «Эвертон» подписал Сандро Рамиреса 1
18:13 Официально Гоналон стал игроком «Ромы» 3
17:00 Официально Фото Банега - игрок «Севильи» 0
14:20 Официально Фото «Бетис» объявил о переходе Тельо 2
Вчера
60
Или войдите через