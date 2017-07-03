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Экс-защитник сборной Германии Вестерманн перешел в «Аустрию»

Соккер.Ру // Австрия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Аустрия В, Аякс, Вестерманн Хайко
Сегодня, 18:12 | Источник: ФК "Аустрия" | Редакция: Роман Мельник

«Аустрия» объявила о приобретении 33-летнего защитника Хайко Вестерманна. Ранее футболист выступал в «Аяксе». Контракт с нидерландским клубом истекал в следующем году, но футболист договорился с руководством о досрочном расторжении сотрудничества. Соглашение с венским коллективом рассчитано на два года.

Вестерманн с 2004 по 2014 год вызывался в сборную Германии. Футболист успел поиграть за «Шальке», «Гамбург» и ряд других клубов.

Напомним, что на днях «Аякс» также расстался с нападающим Пелле Клементом.

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