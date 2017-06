Форвард «Аякса» Клемент перешел в «Рединг»

21-летний нападающий «Аякса» Пелле Клемент продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа — «Рединге». Соглашение рассчитано на 3 года.

Минувший сезон футболист провел в молодежном составе «Аякса» и забил 5 голов за 23 матча.

Напомним, что ранее нидерландский клуб расстался с полузащитником Дэви Классеном.

📷 GALLERY | Pelle in pictures - our new signing puts pen to paper at the Madejski - https://t.co/YocPyRY8LU pic.twitter.com/Zbumg9VB05

— Reading FC (@ReadingFC) 28 июня 2017 г.