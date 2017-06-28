Рейтинг@Mail.ru

Форвард «Аякса» Клемент перешел в «Рединг»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферы, Рединг, Аякс, Клемент Пелле
Сегодня, 19:28 | Источник: ФК "Рединг" | Редакция: Роман Мельник

21-летний нападающий «Аякса» Пелле Клемент продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа — «Рединге». Соглашение рассчитано на 3 года.

Минувший сезон футболист провел в молодежном составе «Аякса» и забил 5 голов за 23 матча.

Напомним, что ранее нидерландский клуб расстался с полузащитником Дэви Классеном.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
19:11 Официально Фото Карсдорп подписал пятилетний контракт с «Ромой» 0
19:03 Официально Фото Бафетимби Гомис перешел в «Галатасарай» 1
18:55 «Наполи» отказался продлевать контракт с Рейной 0
17:52 «Интер» договорился с «Пескарой» о трансфере Мамаду Кулибали 1
17:31 Агент Мотты обсуждает продление контракта с ПСЖ 0
17:25 Верратти собирается бойкотировать тренировки ПСЖ 11
15:55 Официально «Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса 3
00:29 Официально «Малага» подписала защитника «Ниццы» 0
Вчера
23:34 Официально «Севилья» подтвердила трансфер Банеги 1
23:31 Официально «Суонси» расторг контракт с Франком Табану 0
все материалы по этой теме
Турниры