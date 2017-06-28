Форвард «Аякса» Клемент перешел в «Рединг»

21-летний нападающий «Аякса» Пелле Клемент продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа — «Рединге». Соглашение рассчитано на 3 года.

Минувший сезон футболист провел в молодежном составе «Аякса» и забил 5 голов за 23 матча.

Напомним, что ранее нидерландский клуб расстался с полузащитником Дэви Классеном.