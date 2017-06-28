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Форвард «Аякса» Клемент перешел в «Рединг»
Сегодня, 19:28 | Источник: ФК "Рединг" | Редакция: Роман Мельник
21-летний нападающий «Аякса» Пелле Клемент продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа — «Рединге». Соглашение рассчитано на 3 года.
Минувший сезон футболист провел в молодежном составе «Аякса» и забил 5 голов за 23 матча.
Напомним, что ранее нидерландский клуб расстался с полузащитником Дэви Классеном.
📷 GALLERY | Pelle in pictures - our new signing puts pen to paper at the Madejski - https://t.co/YocPyRY8LU pic.twitter.com/Zbumg9VB05
— Reading FC (@ReadingFC) 28 июня 2017 г.
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