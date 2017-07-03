Паредес удивлён тем, что Манолас не перешёл в «Зенит»

Новичок «Зенита» Леандро Паредес признался, что ждал перехода в российский клуб и защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

«Знаете, то, что он еще не в команде, для меня самого неожиданно. Когда мы общались несколько дней назад перед моим отъездом из „Ромы“, Манолас сказал: "Все решено, я практически игрок „Зенита“. Приезжаю – и тут оказывается, что он остался в „Роме“. Что теперь будет с Маноласом, понятия не имею».