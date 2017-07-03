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Паредес удивлён тем, что Манолас не перешёл в «Зенит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Рома, Паредес Леандро, Манолас Константинос
Сегодня, 21:32 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Новичок «Зенита» Леандро Паредес признался, что ждал перехода в российский клуб и защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
«Знаете, то, что он еще не в команде, для меня самого неожиданно. Когда мы общались несколько дней назад перед моим отъездом из „Ромы“, Манолас сказал: "Все решено, я практически игрок „Зенита“. Приезжаю – и тут оказывается, что он остался в „Роме“. Что теперь будет с Маноласом, понятия не имею».
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