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Агент: «Лодыгин останется в „Зените“»
Сегодня, 15:15 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Хельмут Рихтер, представитель голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, сообщил, что игрок останется в российском клубе и в следующем сезоне.
«У Лодыгина еще два года контракта с „Зенитом“, он останется в клубе. На данный момент мы не имеем ни одного предложения от других команд».
В прошедшем сезоне 27-летний вратарь провел 15 матчей в чемпионате России, в которых пропустил девять мячей.
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