Рейтинг@Mail.ru

Агент: «Лодыгин останется в „Зените“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Зенит, Лодыгин Юрий
Сегодня, 15:15 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Хельмут Рихтер, представитель голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, сообщил, что игрок останется в российском клубе и в следующем сезоне.

«У Лодыгина еще два года контракта с „Зенитом“, он останется в клубе. На данный момент мы не имеем ни одного предложения от других команд».

В прошедшем сезоне 27-летний вратарь провел 15 матчей в чемпионате России, в которых пропустил девять мячей.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:22
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:22
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
17:54 Сарсания: «Ерохин и Полоз могут сыграть на нескольких позициях» 16
12:36 Источник: «У Черчесова конфликт с ведущими игроками сборной» 279
10:30 Фото Кержаков сфотографировался с Марадоной 40
02 июля 2017
22:19 Тигиев: «Бразильцы из „Спартака“ хотели меня побрить, но я спрятался в туалете» 59
17:06 «Ростов» просматривает ганского форварда 9
08:45 Видео Паредес прибыл в расположение «Зенита» 37
01 июля 2017
21:56 Промес: «Драка? Так ведь мы - бойцы» 48
21:14 Зе Луиш с кулаками набросился на футболиста «Вождоваца» во время контрольного матча 58
19:55 Петкович в «Спартаке» будет получать 700 тысяч евро 21
Станислав Горин
Пять трансферов для «Спартака» Карреры
«Соккер.ру» оценивает трансферные цели «красно-белых». Каррера бережет бюджет в надежде на Смолова, но не только Федор готов сыграть с «ромбиком» на груди.
Комментариев: 28
все материалы по этой теме
Турниры