Агент: «Лодыгин останется в „Зените“»

Хельмут Рихтер, представитель голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, сообщил, что игрок останется в российском клубе и в следующем сезоне.

«У Лодыгина еще два года контракта с „Зенитом“, он останется в клубе. На данный момент мы не имеем ни одного предложения от других команд».

В прошедшем сезоне 27-летний вратарь провел 15 матчей в чемпионате России, в которых пропустил девять мячей.