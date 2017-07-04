Милевский: «Братва, спасибо за сезон, за эмоции!»

Нападающий Артем Милевский, покинувший «Тосно», попрощался с командой, за которую играл в ФНЛ в прошлом сезоне.

«Братва, спасибо за сезон, за эмоции! Было круто быть частью такой команды. От души буду переживать! Удачи всем вам, новых побед в РФПЛ и, конечно, без травм!»