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Милевский: «Братва, спасибо за сезон, за эмоции!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Тосно, Милевский Артем
Сегодня, 20:41 | Источник: Инстаграм Артема Милевского | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий Артем Милевский, покинувший «Тосно», попрощался с командой, за которую играл в ФНЛ в прошлом сезоне.

«Братва, спасибо за сезон, за эмоции! Было круто быть частью такой команды. От души буду переживать! Удачи всем вам, новых побед в РФПЛ и, конечно, без травм!»

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