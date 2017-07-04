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Милевский: «Братва, спасибо за сезон, за эмоции!»
Сегодня, 20:41 | Источник: Инстаграм Артема Милевского | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий Артем Милевский, покинувший «Тосно», попрощался с командой, за которую играл в ФНЛ в прошлом сезоне.
«Братва, спасибо за сезон, за эмоции! Было круто быть частью такой команды. От души буду переживать! Удачи всем вам, новых побед в РФПЛ и, конечно, без травм!»
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Для него это была хорошая возможность перезапустить карьеру, и он ведь ее презапустил в этом клубе..
Во всяком случае, я хорошо помню матч Тосно с Тюменью в марте, когда тосненские летели, как фанера над Парижем, а за полчаса до свистка вышел Милевский, и реально перевернул игру.
Странно..