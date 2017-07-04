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«Зенит» обыграл «Аустрию» в товарищеском матче
Сегодня, 20:51 | Редакция: Максим Коджеспиров
Питерский «Зенит» одержал победу над венской «Аустрией» (2:1) в товарищеском матче.
«Зенит» (Россия) - «Аустрия» (Австрия) - 2:1
Голы: Жулиано 54, Жирков 74 - Филипович 28.
«Зенит»: Лодыгин (Лунев 46), Иванович (Анюков 46), Карпов (Кришито 46), Эрнани (Хави Гарсия 46), Цаллагов (Жирков 46), Мак (Кузяев 46), Маурисиу (Ерохин 46), Нобоа (Паредес 46), Молло (Шатов 46), Кокорин (Полоз 46), Дзюба (Жулиану 46).
В параллельной встрече московское «Динамо» разгромило чемпиона Албании - клуб «Кукес» (6:0).
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не, ну вы так часто писали про передастов, что вмиг оказались под подозрением)
теперь не разлей вода будете)
Ну а так то с победой.
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Какой причудливый круговорот паредесов в природе. Двое ушли на 46, один вышел. Манчини колдует