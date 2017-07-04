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Московское «Динамо» разгромило чемпиона Албании

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Динамо М, Кукес
Сегодня, 20:31 | Редакция: Максим Коджеспиров

Московское «Динамо» на сборе в Австрии в контрольном матче одержало победу над чемпионом Албании - «Кукесом» (6:0).

«Динамо» (Москва) - «Кукес» (Албания) - 6:0
Голы: Бечирай 1, Сапета 8, Луценко 67, Темников 73, Кузьмин 80, Темников 84.

«Динамо»: Нарубин (Лещук 46), Терехов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Сапета (Соснин 46), Зотов (Ионов 46), Катрич (Темников 68), Панченко (Кузьмин 71), Бечирай (Соу 46), Вандерсон (Луценко 46).

В параллельной встрече «Зенит» одержал победу над венской «Аустрией» (2:1).

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