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Московское «Динамо» разгромило чемпиона Албании
Сегодня, 20:31 | Редакция: Максим Коджеспиров
Московское «Динамо» на сборе в Австрии в контрольном матче одержало победу над чемпионом Албании - «Кукесом» (6:0).
«Динамо» (Москва) - «Кукес» (Албания) - 6:0
Голы: Бечирай 1, Сапета 8, Луценко 67, Темников 73, Кузьмин 80, Темников 84.
«Динамо»: Нарубин (Лещук 46), Терехов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Сапета (Соснин 46), Зотов (Ионов 46), Катрич (Темников 68), Панченко (Кузьмин 71), Бечирай (Соу 46), Вандерсон (Луценко 46).
В параллельной встрече «Зенит» одержал победу над венской «Аустрией» (2:1).
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Вот так и в Чемпе надо!
Вот так и в Чемпе надо!
дубль Баварии (7:1)
чемпиона Болгарии (3:1)
чемпиона Албании (6:0)
Кто бы спорил- все это просто товарняки..
И тем не менее, в этих трех мачтах мы забили 16 мячей, что для еще вчера пердивной команды, мягко говоря, неплохо..
Что-то я уже сам начинаю побаиваться Динамо..)))))
дубль Баварии (7:1)
чемпиона Болгарии (3:1)
чемпиона Албании (6:0)
Кто бы спорил- все это просто товарняки..
И тем не менее, в этих трех мачтах мы забили 16 мячей, что для еще вчера пердивной команды, мягко говоря, неплохо..
Что-то я уже сам начинаю побаиваться Динамо..)))))
Да я сам удивляюсь..
С моей точки зрения, Ионов- игрок психологически зависимый, и зависимость эта, на мой взгляд, проявляется в том, что при сильных партнерах он растет, ну или по крайней мере не теряет квалификации, а вот стоит ему оказаться перед необходимостью вести за собой других- он теряется, становится бесполезен, попусту орет на игроков.. Именно этим он запомнился мне в сезон вылета....
И в этой связи мне непонятен отказ ЦСКА от него, т.к. именно в ЦСКА он мог бы проявить себя..
А проявляет теперь у нас..
Чудеса футбольные..)
Посмотрим еще, гений ли это Калитвинцева, или просто случайность)
PS: Люблю всех динам, целую, ваш Пороков!!!
дубль Баварии (7:1)
чемпиона Болгарии (3:1)
чемпиона Албании (6:0)
Кто бы спорил- все это просто товарняки..
И тем не менее, в этих трех мачтах мы забили 16 мячей, что для еще вчера пердивной команды, мягко говоря, неплохо..
Что-то я уже сам начинаю побаиваться Динамо..)))))
Вот так и в Чемпе надо!