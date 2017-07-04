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В Германии зарегистрировано более 7 млн футболистов и футболисток
Сегодня, 17:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Немецкий футбольный союз зарегистрировал рекордное количество футболистов и футболисток в стране. Общее количество зарегистрированных игроков впервые превысило 7 миллионов и составило 7043964 человека. Рост числа футболистов обусловлен успехами сборной Германии, последним трофеем которой стала победа в Кубке Конфедераций.
Отметим, что в Германии проживает почти 83 млн человек. Для сравнения, во Франции население составляет 66 млн человек, а зарегистрированных футболистов там 2,1 млн.
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И мой пример. Играл в МИФЛ в Москве. За ВСЕ! платим сами. Ни в какие реестры не входим.
Вот отличие.
вас посылая далеко,
а также в области морали
мы впереди.И есть Мутко.