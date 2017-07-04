В Германии зарегистрировано более 7 млн футболистов и футболисток

Немецкий футбольный союз зарегистрировал рекордное количество футболистов и футболисток в стране. Общее количество зарегистрированных игроков впервые превысило 7 миллионов и составило 7043964 человека. Рост числа футболистов обусловлен успехами сборной Германии, последним трофеем которой стала победа в Кубке Конфедераций.

Отметим, что в Германии проживает почти 83 млн человек. Для сравнения, во Франции население составляет 66 млн человек, а зарегистрированных футболистов там 2,1 млн.