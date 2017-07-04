Билеты на дебютный матч Слуцкого в «Халл Сити» обойдутся в 10 евро

Стоимость билетов на первый предсезонный матч «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, будет составлять 10 евро. Соперником «Халл Сити» будет «Оксфорд Юнайтед».

Встреча пройдет в Португалии на стадионе Estadio da Nora и состоится 15 июля.