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Билеты на дебютный матч Слуцкого в «Халл Сити» обойдутся в 10 евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Халл Сити, Оксфорд Юнайтед, Слуцкий Леонид
Сегодня, 19:00 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Максим Коджеспиров
Стоимость билетов на первый предсезонный матч «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, будет составлять 10 евро. Соперником «Халл Сити» будет «Оксфорд Юнайтед».
Встреча пройдет в Португалии на стадионе Estadio da Nora и состоится 15 июля.
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