30
Новичок Лиги 1 «Страсбур» уже продал более 10 тысяч абонементов на новый сезон
Сегодня, 20:34 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Вернувшийся в Лигу 1 «Страсбур» отчитался о рекордных продажах абонементов. Повышение в классе создало серьезный ажиотаж среди болельщиков, которые уже выкупили более 10 тысяч абонементов на следующий сезон. Отметим, что всего арена «Страсбура» вмещает чуть более 29 тысяч зрителей.
Другие материалы по теме:
Evgeny Sergienko
Блогер «Соккер.ру» рассказывает о «Лос-Анджелес Гэлакси» и сравнивает его с «Манчестер Юнайтед».
14:28 Видео Месси опубликовал фрагмент своего свадебного танца 27
13:40 Видео Фанат Роналду выбрил на затылке силуэт португальца 34
60
Или войдите через