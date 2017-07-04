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Новичок Лиги 1 «Страсбур» уже продал более 10 тысяч абонементов на новый сезон

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: события, Страсбур
Сегодня, 20:34 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Вернувшийся в Лигу 1 «Страсбур» отчитался о рекордных продажах абонементов. Повышение в классе создало серьезный ажиотаж среди болельщиков, которые уже выкупили более 10 тысяч абонементов на следующий сезон. Отметим, что всего арена «Страсбура» вмещает чуть более 29 тысяч зрителей.

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